Секс-символ MMA снялась в откровенном нижнем белье

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на странице американки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.