Наземная роботизированная платформа противника, оснащённая двумя кумулятивными зарядами КЗ-4, в каждом из которых содержится 49 кг взрывчатого вещества.
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Наземная роботизированная платформа противника, оснащённая двумя кумулятивными зарядами КЗ-4, в каждом из которых содержится 49 кг взрывчатого вещества.
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