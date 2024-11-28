В армии России появилась должность помощника командующего по работе с верующими

Минобороны России ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими, сообщил замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России Олег Веселков.
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