Хардкорная средневековая тактическая пошаговая ролевая игра BEAST выйдет в ра...

Хардкорная средневековая тактическая пошаговая ролевая игра BEAST выйдет в раннем доступе 25 октябряРазработчики из False Prophet объявили, что их жестокая тактическая ролевая игра BEAST дебютирует в раннем доступе Steam 25 октября.
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