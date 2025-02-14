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«Мир, остановись!» — Катя и Волга об изменениях в музыкальной сфере

«Мир, остановись!» — Катя и Волга об изменениях в музыкальной сфере

Певицы Екатерина и Ольга Король не всегда успевают за изменениями в музыке. В мире, где ежедневно появляется множество новых песен, сложно дойти до по-настоящему качественных композиций, рассказали близняшки корреспонденту 5-tv.

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