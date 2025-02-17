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Крымская газета

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Сотрудники транспортной полиции Крыма вернули пассажиру похищенный ноутбук

Сотрудники транспортной полиции Крыма вернули пассажиру похищенный ноутбук

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте обратился житель г. Волгограда и сообщил, что в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Симферополь у него похитили сумку, в которой находился ноутбук, сообщили корреспонденту «Крымской газеты» в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

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