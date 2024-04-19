Начальник обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин ХеремCC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization / NATO Chiefs of Defence Meeting, 18 JAN 23 В случае вооруженного конфликта Эстония сможет одержать победу, заявил командующий Силами обороны республики Мартин Херем.
"Разнесем вдребезги": зачем эстонский генерал грозит России
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Зайцев Виктор Зайцев Виктор
В случае вооруженного конфликта Эстония сможет одержать победу, заявил командующий Силами обороны республики Мартин Херем. (конец цитаты) Какой мудак ему повесил на плечи погоны, да ещё и генеральские? Этот придурок, хотя бы понимает какую херню он несёт? Ни НАТО,а просто какая-та психушка , да ещё и вырожденцев. Один придурок требует от России убрать ракеты "Цирконы"...Другой, из сбежавшей из России Эстляндии полный дебил, изображает из себя Наполеона с Гитлером (этакая сладкая парочка). Ему давно похоже "клизму не делали", что бы очистит от дерьма его мозг в верхней жопе!
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7 час.
Evgenija Palette
Ах, Моська... Знать, она сильна, коль лает на слона...
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4 час.
Борис Леонтьев
Снести - не снесёт, но говном забрызгает.
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4 час.
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