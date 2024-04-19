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Политика как она есть

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"Разнесем вдребезги": зачем эстонский генерал грозит России

"Разнесем вдребезги": зачем эстонский генерал грозит России

Начальник обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин ХеремCC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization / NATO Chiefs of Defence Meeting, 18 JAN 23 В случае вооруженного конфликта Эстония сможет одержать победу, заявил командующий Силами обороны республики Мартин Херем.

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Комментарии
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Зайцев Виктор Зайцев Виктор
В случае вооруженного конфликта Эстония сможет одержать победу, заявил командующий Силами обороны республики Мартин Херем. (конец цитаты) Какой мудак ему повесил на плечи погоны, да ещё и генеральские? Этот придурок, хотя бы понимает какую херню он несёт? Ни НАТО,а просто какая-та психушка , да ещё и вырожденцев. Один придурок требует от России убрать ракеты &quot;Цирконы&quot;...Другой, из сбежавшей из России Эстляндии полный дебил, изображает из себя Наполеона с Гитлером (этакая сладкая парочка). Ему давно похоже &quot;клизму не делали&quot;, что бы очистит от дерьма его мозг в верхней жопе!
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