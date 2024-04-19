"Разнесем вдребезги": зачем эстонский генерал грозит России

Зайцев Виктор Зайцев Виктор

В случае вооруженного конфликта Эстония сможет одержать победу, заявил командующий Силами обороны республики Мартин Херем. (конец цитаты) Какой мудак ему повесил на плечи погоны, да ещё и генеральские? Этот придурок, хотя бы понимает какую херню он несёт? Ни НАТО,а просто какая-та психушка , да ещё и вырожденцев. Один придурок требует от России убрать ракеты "Цирконы"...Другой, из сбежавшей из России Эстляндии полный дебил, изображает из себя Наполеона с Гитлером (этакая сладкая парочка). Ему давно похоже "клизму не делали", что бы очистит от дерьма его мозг в верхней жопе!