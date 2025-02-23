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ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Группировка «Север» Вооружённых сил России нанесла удар по формированиям 12 украинских бригад и двух полков в 17 приграничных населённых пунктах Курской области, а также успешно отразила четыре контратаки.

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