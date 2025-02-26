Юные телезвезды из Екатеринбурга вступили в борьбу за федеральную награду

Два свердловских телеканала — ОТВ и «Четвертый канал» — впервые выдвинули работы своих сотрудников, обучающихся на журфаке УрФУ, на Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ» (статуэтка символизирует признание заслуг в отрасли).
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