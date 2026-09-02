Исследование выявило предпочтения родителей школьников в формате работы

В преддверии Дня знаний платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» совместно с образовательным холдингом Skillbox и сервисом онлайн-опросов «Анкетолог» провели исследование формата работы родителей школьников в период учебного года.