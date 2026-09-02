Исследование выявило предпочтения родителей школьников в формате работы

В преддверии Дня знаний платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» совместно с образовательным холдингом Skillbox и сервисом онлайн-опросов «Анкетолог» провели исследование формата работы родителей школьников в период учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бывший премьер По...
- ВА Хоккейное «Торпед...
- Демократы показыв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым