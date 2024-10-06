Трамп: США не могут позволять всему миру смеяться над собой

Соединенные Штаты не могут позволять всему миру смеяться над собой. Такое заявление сделал кандидат в президенты и экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед соратниками в Батлере, штат Пенсильвания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии