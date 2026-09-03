NASA запустило телескоп Roman: миллион миль до орбиты для раскрытия тёмных секретов Вселенной

Старт состоялся в 7:26 утра по восточному времени субботы, 30 августа. Ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy поднялась с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде, унося на борту новый космический телескоп NASA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Песня «Взлетаем н...
- Песня «Взлетаем н...
- 35 лет назад ГКЧП...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым