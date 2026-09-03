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NASA запустило телескоп Roman: миллион миль до орбиты для раскрытия тёмных секретов Вселенной

NASA запустило телескоп Roman: миллион миль до орбиты для раскрытия тёмных секретов Вселенной

Старт состоялся в 7:26 утра по восточному времени субботы, 30 августа. Ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy поднялась с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде, унося на борту новый космический телескоп NASA.

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