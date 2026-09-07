В Братске раненый бурый медведь напал на охотника

По словам главы города, несколько дней охотники пытались найти медведя, который регулярно появлялся возле храма Всех Святых в земле Российской просиявших и спускался к улице Муханов.
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