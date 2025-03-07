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В Госдуме раскритиковали идею увеличить декретный отпуск

В Госдуме раскритиковали идею увеличить декретный отпуск

В феврале в Государственную думу был представлен законопроект, предлагающий увеличить продолжительность декретного отпуска, позволяя будущим матерям уходить в отпуск сразу после постановки на учет в женской консультации.

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