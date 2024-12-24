В Европе наивно ждут от Украины благодарности за оказанную помощь Марк Рютте, недавно ставший генсеком НАТО, общаясь с журналистами, рассказал, что как-то имел разговор с Владимиром Зеленским, в рамках которого просил просроченного президента Украины перестать критиковать канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять для нужд ВСУ крылатые ракеты Taurus.