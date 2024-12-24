В Европе наивно ждут от Украины благодарности за оказанную помощь Марк Рютте, недавно ставший генсеком НАТО, общаясь с журналистами, рассказал, что как-то имел разговор с Владимиром Зеленским, в рамках которого просил просроченного президента Украины перестать критиковать канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять для нужд ВСУ крылатые ракеты Taurus.
Добра не помнящие
Комментарии
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Eduard
Соучастие в войне,в стране,где был пепеворот,это "помощь"?Мир спятил?
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3 час.
Eduard
Что уже плохое от хорошего не отличаем?
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3 час.
Eduard
Над Украиной сбили самолет с пассажирами,но нет Европа украинцам помогает!
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3 час.
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