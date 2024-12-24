Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сергеев
    Учитель всегда прав! Это должно быть узаконено.Родители Ильгиза ...
  • Воробей
    Не совсем так просто, агностик открыт возможности познать пока им не познанное. И потому готов проявить интерес к том...Мы должны стремит...
  • Валерий Фоменков
    Ну, уж явно не те, кто сегодня распоряжается энергоресурсами России... Историю "великого" Чубайса, уверен, знают все!...Россия начнёт гум...

Добра не помнящие

Добра не помнящие

  В Европе наивно ждут от Украины благодарности за оказанную помощь Марк Рютте, недавно ставший генсеком НАТО, общаясь с журналистами, рассказал, что как-то имел разговор с Владимиром Зеленским, в рамках которого просил просроченного президента Украины перестать критиковать канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять для нужд ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Соучастие в войне,в стране,где был пепеворот,это &quot;помощь&quot;?Мир спятил?
Ответить
3 час.
Eduard
Что уже плохое от хорошего не отличаем?
Ответить
3 час.
Eduard
Над Украиной сбили самолет с пассажирами,но нет Европа украинцам помогает!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх