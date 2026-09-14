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Новый Geely EX5: больше мощности, LiDAR и задний привод

Новый Geely EX5: больше мощности, LiDAR и задний привод

Китайский электрокроссовер Geely EX5 готовится к серьезному обновлению: новая версия получила более мощный мотор, задний привод и комплекс продвинутых систем помощи водителю с LiDAR.

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