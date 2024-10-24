Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 854 подписчика

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Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Американцы развлекаются ))  То хохлов натравят, то чухонцевНе все "буратины"...
  • Сергей Иванов
    Эти талапонцы (обидное прозвище эстонцев) никак не угомонятся! Этого таракана российский сапог раздавит, и даже следа...Не все "буратины"...
  • Владимир Витковский
    ... в один сарай все поголовье спокойно войдет...Не все "буратины"...

Саммит осторожных ревизионистов

Саммит осторожных ревизионистов

БРИКС, говорите. Какие эпитеты просыпались по данной теме, повторять не буду, от всего этого «судьбоносного», «переломного», «определяющего» и далее по списку панегириков .

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Комментарии
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M T
Брикс либо станет инструментом Китая и Индии, либо повторит судьбу ОДКБ. Сделав брыкс кое-кому, более ненужному.
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22 час.
Ирина Белова
Бред какой-то... Смешал все в кучу аффтар. Кстати, а кто автор и где ссылка на первоисточник?
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18 час.
Андрей Тимохин
Штаб-квартира Брикс обязательна в Швейцарии?🧐
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10 час.

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