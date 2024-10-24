БРИКС, говорите. Какие эпитеты просыпались по данной теме, повторять не буду, от всего этого «судьбоносного», «переломного», «определяющего» и далее по списку панегириков .
Саммит осторожных ревизионистов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M T
Брикс либо станет инструментом Китая и Индии, либо повторит судьбу ОДКБ. Сделав брыкс кое-кому, более ненужному.
Ответить
22 час.
Ирина Белова
Бред какой-то... Смешал все в кучу аффтар. Кстати, а кто автор и где ссылка на первоисточник?
Ответить
18 час.
Андрей Тимохин
Штаб-квартира Брикс обязательна в Швейцарии?🧐
Ответить
10 час.
Свежие комментарии