Алжир и Мали полностью восстановили дипломатические отношения

Послы Алжира и Мали вернуться к исполнению своих обязанностей после 15-месячного дипломатического кризиса; обе страны также откроют друг-другу свои воздушные пространства, 10 июля сообщает газета Le Figaro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии