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Алжир и Мали полностью восстановили дипломатические отношения

Алжир и Мали полностью восстановили дипломатические отношения

Послы Алжира и Мали вернуться к исполнению своих обязанностей после 15-месячного дипломатического кризиса; обе страны также откроют друг-другу свои воздушные пространства, 10 июля сообщает газета Le Figaro.

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