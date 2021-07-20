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Соратника Трампа обвинили в сговоре с Арабскими Эмиратами

Соратника Трампа обвинили в сговоре с Арабскими Эмиратами

Председатель инаугурационного комитета бывшего президента США Дональда Трамп предпринимателя Тома Баррака арестовали по обвинению в сговоре с Объединенными Арабскими Эмиратами с целью повлиять на внешнюю политику бывшего американского лидера.

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