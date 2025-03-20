Marvel хотела создать игровую мультивселенную, но Disney все зарубила на корню В п...

Marvel хотела создать игровую мультивселенную, но Disney все зарубила на корнюВ подкасте The Fourth Curtain бывшие разработчики Marvel Алекс Ирвайн и Алекс Серопиан раскрыли, что компания планировала создать единую игровую вселенную по аналогии с MCU, но эта идея так и не была реализована.
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