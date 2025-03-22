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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о Захаряне в «Сосьедаде»: «С самого начала было понятно, что это поспешный трансфер. Неправильно дальше так растрачивать золотые годы своей футбольной жизни»

В нынешнем сезоне 21‑летний хавбек, долго восстанавливавшийся после травмы, сыграл за испанский клуб в 4 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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