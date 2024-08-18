Посол Украины Макеев потребовал от ФРГ найти средства на финансирование Украины

Посол Украины в Германии Алексей Макеев на фоне информации о том, что ФРГ будет вынуждена ограничить предоставление помощи из-за нехватки средств в бюджете, призвал Берлин не отступать от поддержки Киева.
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