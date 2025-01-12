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Российский боец ММА оценил поступок ударившей тренера соотечественницы на турнире UFC

Российский боец ММА оценил поступок ударившей тренера соотечественницы на турнире UFC

Российский боец Смешанного стиля (ММА) Михаил Рагозин оценил поступок соотечественницы Виктории Дудаковой, ударившей своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC Vegas 101.

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