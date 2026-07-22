Несовершеннолетний водитель насмерть сбил женщину на ночной улице Астрахани

Роковое ДТП произошло накануне, 21 июля, около 23 часов на улице Боевой. По предварительной информации юноша 2009 года за рулем иномарки совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую дорогу по «зебре».
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