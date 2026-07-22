Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил женщину на ночной улице Астрахани

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил женщину на ночной улице Астрахани

Роковое ДТП произошло накануне, 21 июля, около 23 часов на улице Боевой. По предварительной информации юноша 2009 года за рулем иномарки совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую дорогу по «зебре».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии