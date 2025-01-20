Врач Кашух: сыр может способствовать появлению отеков

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух из лаборатории «Гемотест» рассказала RT о пользе и вреде сыра. Она отметила, что сыр богат молочным белком и жирами, поэтому является калорийным и питательным продуктом.
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