«Тёмные твари» из БИ-2* финансируют ВСУ на деньги, заработанные в России Татьяна Сергеева«Би-2″*, когда-то стоявшие у истоков российской рок-сцены, сегодня оказались в центре вихря контроверзий, став объектом не только музыкальных дискуссий, но и обвинений в финансировании «вражеских» структур.