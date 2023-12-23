«Тёмные твари» из БИ-2* финансируют ВСУ на деньги, заработанные в России Татьяна Сергеева«Би-2″*, когда-то стоявшие у истоков российской рок-сцены, сегодня оказались в центре вихря контроверзий, став объектом не только музыкальных дискуссий, но и обвинений в финансировании «вражеских» структур.
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