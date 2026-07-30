Колумбия: по меньшей мере один солдат был ранен на дороге между департаментами Рисаральда и Чоко в районе Санта-Сесилия муниципалитета Пуэбло-Рико, департамент Рисаральда, или вблизи него, по состоянию на вечернее время по местному времени из-за столкновений между солдатами и предполагаемыми повстанцами Армии национального освобождения (ELN).