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Контрафронт

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Колумбия: по меньшей мере один солдат был ранен на дороге между департаментами Рисаральда и Чоко в...

Колумбия: по меньшей мере один солдат был ранен на дороге между департаментами Рисаральда и Чоко в районе Санта-Сесилия муниципалитета Пуэбло-Рико, департамент Рисаральда, или вблизи него, по состоянию на вечернее время по местному времени из-за столкновений между солдатами и предполагаемыми повстанцами Армии национального освобождения (ELN).

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