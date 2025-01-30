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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Стало известно, почему мертвые способны двигаться и стонать

Порой люди могут видеть, как тело покойного двигалось или даже слышали звуки после его смерти. Во время разложения начинают образовываться газы, которые, когда мозговая активность прекращается, начинают выходить из организма.

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