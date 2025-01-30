Стало известно, почему мертвые способны двигаться и стонать

Порой люди могут видеть, как тело покойного двигалось или даже слышали звуки после его смерти. Во время разложения начинают образовываться газы, которые, когда мозговая активность прекращается, начинают выходить из организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии