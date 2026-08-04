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Царьград

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Украинский дрон вывел боевиков на их же минное поле под Харьковом

Украинский дрон вывел боевиков на их же минное поле под Харьковом

Для украинских военных это был уже не первый случай попадания в собственную ловушку.Бойцы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ подорвались на собственных минах при попытке бежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области.

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