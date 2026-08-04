Украинский дрон вывел боевиков на их же минное поле под Харьковом

Для украинских военных это был уже не первый случай попадания в собственную ловушку.Бойцы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ подорвались на собственных минах при попытке бежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области.
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