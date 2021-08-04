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Российские военные проехали на танках под водой

Российские военные проехали на танках под водой

Перед учениями танкисты прошли специальный курс легководолазной подготовки (фото из архива) На полигоне Головеньки в Подмосковье свыше 300 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали подводное вождение танков.

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