Российские военные проехали на танках под водой

Перед учениями танкисты прошли специальный курс легководолазной подготовки (фото из архива) На полигоне Головеньки в Подмосковье свыше 300 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали подводное вождение танков.
Перед учениями танкисты прошли специальный курс легководолазной подготовки (фото из архива) На полигоне Головеньки в Подмосковье свыше 300 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали подводное вождение танков.
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