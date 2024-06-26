Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения

В погоне за идеальными формами многие люди обращаются к пластическим хирургам. В рамках социально-значимого общественного проекта «Частная медицина – это не про бизнес» команда «+7 ПРОДАКШНЗ» провела исследование и рассказала про лечение ожирения.
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