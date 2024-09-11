Legalbet: Тетрадзе может возглавить "Уфу"

Новым главным тренером "Уфы" может стать Омари Тетрадзе. Об этом сообщает Legalbet. По информации источника, специалист может сменить на данном посту Евгения Харлачева, который вывел команду в Первую лигу по итогам сезона-2023/24.
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