В Ирландии называли призыв Израиля принять жителей Газы провокацией

Провокационными назвал высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца про моральную обязанность Ирландии принять жителей Газы пресс-секретарь премьер-министра Ирландии Михола Мартина 6 февраля, передает RTÉ.
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