Афера на миллионы! Модный адвокат в центре скандала: вот почему Блиновский оказался на СВО

Следствие выяснило, что в феврале 2024 года Пашаев встретился с Алексеем Блиновским в Москве. В ходе беседы он убедил Блиновского в том, что за внушительное вознаграждение может добиться освобождения его и супруги Елены от ответственности по уголовному делу, уже начатому в их отношении.