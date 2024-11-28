На участке трассы Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово ограничили проезд из-за обледенения

Госавтоинспекция Иркутской области информирует, что на участке дороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово с 48 по 65 километр (с деревни Жердовка Иркутского района до поселка Усть-Ордынский) с утра 28 ноября ограничен проезд для большегрузов и автобусов.