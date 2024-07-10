Директор Театра Российской армии Милена Авимская посетила театр под открытым небом в Грачевском парке

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская посетила спектакль “Катя и Анна” под открытым небом в районе Ховрино в Грачевском парке, передает корреспондент Агентства городских новостей “Москва”.
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