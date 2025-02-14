Киев перебросил силы специальных операций в район Часова Яра

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Разведчики бригады «Александр Невский» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», зафиксировали переброску войск сил специальных операций (ССО) Украины в район Часова Яра.
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