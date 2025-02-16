Мюнхенский плач Хойсгена: Захарова дважды поймала его на вранье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила плач председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена во время церемонии закрытия и дважды поймала его на вранье, попутно напомнив, как "был запущен маховик Второй Мировой войны".