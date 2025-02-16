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Мюнхенский плач Хойсгена: Захарова дважды поймала его на вранье

Мюнхенский плач Хойсгена: Захарова дважды поймала его на вранье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила плач председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена во время церемонии закрытия и дважды поймала его на вранье, попутно напомнив, как "был запущен маховик Второй Мировой войны".

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