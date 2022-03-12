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Болгария рано с утра встала в очередях за подсолнечным маслом

Болгария рано с утра встала в очередях за подсолнечным маслом

На фоне резкого скачка цен на зерновые культуры, в том числе на подсолнечник, из-за финансовых санкций в отношении России и возможных ограничений поставок из Украины, жители европейских стран выстраиваются в очередь за покупкой подсолнечного масла.

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