Болгария рано с утра встала в очередях за подсолнечным маслом

На фоне резкого скачка цен на зерновые культуры, в том числе на подсолнечник, из-за финансовых санкций в отношении России и возможных ограничений поставок из Украины, жители европейских стран выстраиваются в очередь за покупкой подсолнечного масла.
На фоне резкого скачка цен на зерновые культуры, в том числе на подсолнечник, из-за финансовых санкций в отношении России и возможных ограничений поставок из Украины, жители европейских стран выстраиваются в очередь за покупкой подсолнечного масла.
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