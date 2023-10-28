Алла Пугачёва пропала после того, как в Израиле началась война с Палестиной

Журналисты не могут ее найти и высказывают предположения о ее местонахождении. Фото: из открытых источников После того как Израиль начал воевать с Палестиной, народная артистка России Алла Пугачева пропала из поля зрения.
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