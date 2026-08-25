Как узнать, что ваш собеседник — псих: простые признаки, по которым можно выявить психические расстройства

Как часто мы общаемся с людьми, даже не подозревая, что на самом деле творится у них в головах. Не исключено, что ваш собеседник страдает от шизофрении или маниакально-депрессивного расстройства, ведь внешне эти заболевания почти никак себя не проявляют.
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