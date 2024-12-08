Около тела погибшего подростка в Челябинске нашли баллоны с газом

Появились новые подробности, в Следственном комитете возбудили уголовное дело.8 декабря в следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области поступило сообщение об обнаружении в Ленинском районе тела 13-летнего ребёнка без видимых признаков насильственной смерти.