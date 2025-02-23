Сколько подержанных «китайцев» купили в 2024 году

В прошлом году россияне купили около 200 тысяч китайских автомобилей с пробегом. По данным агентства АВТОСТАТ, за весь прошлый год в России было куплено 196,8 тысяч подержанных легковых машин китайских марок.
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