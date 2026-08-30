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Царьград

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Москвич обнаружил в чебупицце резину после покупки в "Перекрёстке"

Москвич обнаружил в чебупицце резину после покупки в "Перекрёстке"

В Москве покупатель обнаружил в чебупицце "Горячая штучка", купленной в "Перекрёстке", кусок резины. Тем временем в ресторане Osteria Mario выявлено значительное микробное загрязнение блюд, включая тартар и бифштекс, со значительным превышением нормы.

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