Москвич обнаружил в чебупицце резину после покупки в "Перекрёстке"

В Москве покупатель обнаружил в чебупицце "Горячая штучка", купленной в "Перекрёстке", кусок резины. Тем временем в ресторане Osteria Mario выявлено значительное микробное загрязнение блюд, включая тартар и бифштекс, со значительным превышением нормы.