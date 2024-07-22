NASA отправит на Марс рой робопчел. Проект назвали Marsbee

Представлен робот-пчела, предназначенный для создания трехмерной топографической карты МарсаКомпания Kanglab объявила о запуске Marsbee — робота-пчелы, разработанного для составления трехмерных топографических карт Марса.
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