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ИА Регнум

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Силуанов назвал два основных вызова для мировой экономики

Силуанов назвал два основных вызова для мировой экономики

Основными вызовами для мировой экономики являются геополитическая фрагментация и продолжающийся рост госдолга.

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