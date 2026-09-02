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Андрей Перла: Зеленский ведет себя как основатель финансовой пирамиды

Андрей Перла: Зеленский ведет себя как основатель финансовой пирамиды

Последние заявления из Киева и Берлина говорят о том, что эскалация конфликта с их стороны будет продолжена, так как от этого зависит судьба и самого Зеленского, и ряда поддерживающих его европейских лидеров, считает политический обозреватель Андрей Перла.

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