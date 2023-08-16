Рефлексия над спецоперацией: бронетехника на «Армии-2023»

БМП-1 с решетчатым экраном на крыше вполне может стать главным шоу-стоппером «Армии-2023» Ответ ВПК Проведение форума «Армия – 2023» для многих может оказаться спорным по самой сути.
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