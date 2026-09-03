Россия должна быть готова ко всему, такая готовность дает понять тем, кто хочет навредить стране, что этого делать не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Киев получил от А...
- ВМ Коммунист - всег...
- Во Франции похити...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым