Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Скажите, куда пропали волшебники? Еще двадцать лет назад мир сходил с ума по Копперфильду, а по оставшимся от СССР домам культуры колесили фокусники и маги – сейчас же все как будто вымерли!Вот посмотрите на афиши известных фокусников 1870-1915 годов.